Акция с огромным бело-красно-белым флагом в Гродно попала на видео

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В Гродно участники акции протеста растянули огромный бело-красно-белый флаг Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. Видеозапись опубликовало местное издание NewGrodno в своем Telegram-канале.

Во время шествия к протестующим вышел мэр Мечислав Гой и ответил на вопросы жителей.

При этом работники городского совета Гродно подписали коллективный документ, согласно которому они присоединяются к общенациональной забастовке с понедельника, 17 августа. Основание — протест против неразумной политики высшего руководства, фальсификация выборов и нарушение конституционных прав граждан.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники силовых ведомств, государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы с участием всех альтернативных кандидатов.