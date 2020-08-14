Лукашенко попросил не избивать протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил во время заседания Совета безопасности не избивать протестующих. Об этом пишет БЕЛТА.

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — сказал он.

При этом Лукашенко сказал, что он «как человек военный» понимает действия силовиков, когда им «заезжают со спины и бьют».

«Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан — прим. «Ленты.ру»), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — сказал президент и обратился к родителям молодых людей с просьбой не пускать их на акции протеста, чтобы не доходило «до белого каления».

Лукашенко добавил, что власти абсолютно четко видят, что происходит в стране, и внимательно наблюдают за «действующими лицами» протестных акций: «Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети».

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.