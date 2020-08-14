Лукашенко прокомментировал акции протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности и прокомментировал акции протеста. Об этом пишет БЕЛТА.

«В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице — в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать», — сказал он.

Лукашенко добавил, что власти абсолютно четко видят, что происходит в стране, и внимательно наблюдают за «действующими лицами» протестных акций: «Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети».

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.