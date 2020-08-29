Шушкевич призвал поменять флаг Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал поменять флаг страны на бело-красно-белый. Об этом он заявил в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

Шушкевич пояснил, что под бело-красно-белым флагом белорусы сражались еще в XVI веке, в ходе битвы под Оршей. «Это наш национальный флаг. Он был утвержден в 18-м году, когда была образована Белорусская национальная республика (вероятно, Шушкевич имел в виду провозглашенную в 1918 году Белорусскую народную республику — прим. «Ленты.ру»)», — добавил политик.

Нынешний государственный флаг Белоруссии он назвал надгробным венком с орнаментом. «Это выдумки людей, которые о геральдике никакого представления не имеют, а имеют образование уровня лукашенковского, троечники отпетые и в истории, и во всех остальных науках», — подчеркнул Шушкевич.

Ранее в августе бывший председатель Верховного совета Белоруссии призвал лишить русский язык статуса государственного в республике, поскольку, по его мнению, официальный язык в стране должен быть один. При этом он уточнил, что не против общения и делопроизводства на русском языке.

Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Он является давним оппозиционером политики Лукашенко.