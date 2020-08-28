Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру», — сказал Шушкевич.

Политик отметил, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет «довольно сложным и длительным».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в намерении ввести «ползучий» запрет русского языка. «В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — заявил он.

Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычности страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.