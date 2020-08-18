Лукашенко обвинил оппозицию в намерении запретить русский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в намерении ввести «ползучий» запрет русского языка. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — заявил он.

По его словам, сейчас в Белоруссии «не запрещен никакой язык», и правительство имеет утвержденные государственные планы на языковую политику. Белорусский лидер подчеркнул, что языковой вопрос в стране закрыт и «эта страница давно перевернута». Лукашенко привел в пример Австрию, где официальным языком является немецкий.

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Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не хотят делать русский язык «яблоком раздора». Президент рассказал, что не хочет политизировать вопрос о правовом статусе языков, хотя его часто критикуют по этому поводу. При этом глава государства особо отметил, что в стране белорусский язык знают практически все, и в последние годы власти делают немало для его популяризации среди населения.

Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычности страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.