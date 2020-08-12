Шушкевич заявил о профессиональной тупости Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позволяет себе то, о чем государственный деятель даже подумать не может, заявил в эфире телеканала «Дождь» первый глава независимой республики Станислав Шушкевич.

«Этот режим, этот непрезидент, который нами правит, они идут на такие преступления, которые не имеют срока давности (...). И они безнаказанно действуют», — добавил он. По словам политика, Лукашенко показывает высший уровень неинтеллигентности и профессиональной тупости, поскольку завоевывает свое положение страхом.

Также Шушкевич назвал царским положение сотрудников правоохранительных органов в Белоруссии: силовики получают большие зарплаты, большие пенсии и живут в хороших условиях. «Они не работают по закону — они работают по указанию. И он довольно крепок, этот режим, поскольку это преступная шайка», — отметил экс-глава государства. Изменить ситуацию в республике, по его мнению, может только стойкость протестующих.

Кроме того, Шушкевич счел обидным поздравление президента России Владимира Путина, адресованное Лукашенко после выборов.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, с большим отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в Минске и других городах начались акции протеста. Их участники не согласны с официальными результатами голосования и требуют проведения новых, честных выборов. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.

Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Он является давним оппозиционером политики Лукашенко.