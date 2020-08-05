Шушкевич прокомментировал обращение бывшего соперника Лукашенко к Путину

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало никогда не был оппозиционером, а его обращение к лидеру России Владимиру Путину — рекламный ход. Об этом в разговоре с изданием «Гордон» заявил бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, комментируя ситуацию вокруг президентских выборов в республике.

Он назвал Цепкало высокообразованным человеком, окончившим МГИМО и прекрасно понимающим все происходящее в Белоруссии. «Цепкало служил власти, пока не понял, что можно, в общем-то, служить лучше. Поэтому и выдвинулся в кандидаты. А пророссийскость его, я думаю, — временное явление», — добавил Шушкевич.

По его мнению, Цепкало прекрасно знает, что Путину нравится нынешний глава Белоруссии Александр Лукашенко, и поэтому обратился к российскому лидеру в рекламных целях.

Шушкевич также положительно высказался о независимом кандидате на выборах Светлане Тихановской. «Сама Тихановская удивительно содержательный человек, великолепно выступает, логично мыслит. Это самостоятельный достойный политик, которого приятно видеть», — сказал экс-председатель Верховного Совета.

При этом он считает, что Тихановская не сможет стать президентом, так как результаты голосования будут сфальсифицированы в пользу Лукашенко. «Думаю, уже создан и на полную работает некий отдел фальсификации голосов при нашем КГБ. Так что как бы в реальности люди не голосовали, Лукашенко припишет победу себе», — заключил Шушкевич.

Накануне, 4 августа, Валерий Цепкало написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не подставлять в очередной раз плечо Александру Лукашенко, но «поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику». Он также заявил, что задержанных в республике россиян, которых отнесли к бойцам частной военной компании Вагнера, власти страны используют для борьбы с альтернативными кандидатами.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Шушкевич, который занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 годы, является давним оппозиционером политики Лукашенко. В 2012 году ему, в частности, пытались запретить выезжать из страны.