Шушкевич заявил о попытках России «съесть» Белоруссию

Россия пытается «съесть» Белоруссию, заявил экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью M.News World.

«Россия действительно предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе. Для этого она использует жажду [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к власти», — сказал Шушкевич.

По его словам, Москва «затягивает петлю на шее Лукашенко», а Белоруссию ждут «плохие времена». Придется рассчитываться по государственным долгам, и Лукашенко может продать все, включая страну. При этом большинство белорусов стремится к Европе, уверен Шушкевич.

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Вместе с тем он полагает, что белорусам удастся противостоять созданию единого с Россией государства. «Мы не заслуживаем такой доли. Хотя у нас, как и в Украине, очень сильный русский мир. Много россиян на высоких должностях», — отметил Шушкевич. Он также заявил, что в случае угрозы независимости Белоруссии Запад на ее защиту не встанет.

Ранее, в декабре, Шушкевич обвинил Лукашенко в том, что он довел страну до ручки.

В последний год между Россией и Белоруссией активизировалось обсуждение вопросов интеграции в рамках Договора о союзном государстве, подписанного еще 20 лет назад.

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