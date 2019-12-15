Шушкевич обвинил Лукашенко в доведении Белоруссии до ручки

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил нынешнего главу государства Александра Лукашенко в доведении страны до ручки. Такое мнение он высказал в воскресенье, 15 декабря, в интервью «Газете.ru».

По словам Шушкевича, Лукашенко заботится только о сохранении своей власти и власти своего клана. «Он довел страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия. А сегодня живем хуже, чем эти страны», — заявил экс-политик.

Он также подчеркнул, что все положительные аспекты жизни в стране, например, качественные продукты и хорошие дороги, существовали в Белоруссии и до прихода к власти Лукашенко, и заслуги действующего белорусского лидера в этом нет.

Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году, политик уже заявил о своем намерении принять участие в грядущих президентских выборах. При этом он отмечал, что не будет держаться «синими пальцами» за президентское кресло, но именно белорусы должны отвергнуть его кандидатуру.

Шушкевич, который занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 годы, является давним оппозиционером политики Лукашенко. В 2012 году ему, в частности, пытались запретить выезжать из страны.

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