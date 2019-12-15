Шушкевич назвал недоумками жалеющих о ядерном оружии белорусов

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич назвал недоумками людей, сожалеющих о выводе ядерного оружия из республики. Своим мнением он поделился в интервью «Газете.ru».

«В Беловежской пуще я первый заявил, что мы без всяких условий согласны вывести ядерное оружие», — сказал Шушкевич. В Белоруссии были комплексы, которые могли уничтожить всю Европу, но поддерживать их в рабочем состоянии «чрезвычайно накладно», а компоненты производились в России, пояснил он.

«И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у нее компоненты для его поддержания в боевом состоянии? Я хочу сказать, что только недоумки, которые не понимают, что такое ядерное оружие, могут такое говорить», — заявил Шушкевич.

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Когда обыватели говорят, что Белоруссия могла бы кому-то грозить ядерным оружием, как Северная Корея, они не понимают одной вещи, продолжил Шушкевич. «Что, мы против России пошли бы с ядерным оружием? Я не нахожу слов в нормальной лексике, чтобы охарактеризовать тех, кто может так ставить вопрос», — сказал первый глава Белоруссии.

Шушкевич добавил, что никогда не ругается, «но очень хочется сказать в адрес тех людей, которые сожалеют, что ядерное оружие было вывезено». В частности, это решение называл ошибочным действующий президент Александр Лукашенко, добавил политик.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей Советского Союза Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества Независимых Государств.

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