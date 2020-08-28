Шушкевич объяснил свою идею лишить русский статуса государственного в Белоруссии

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил свое предложение лишить русский язык в республике статуса государственного. Его комментарий приводит «Газета.ru».

Он заявил, что всегда придерживался подобной позиции. Политик не против общения и делопроизводства на русском языке, однако уверен, что только белорусский должен быть государственным.

«У нас в течение многих лет происходит насильственная русификация, ну таких верноподданных лиц, как, допустим, Лукашенко», — считает он. Шушкевич подчеркнул, что сейчас «фактически лишен статуса» именно белорусский язык. В качестве аргумента в пользу своей позиции он также заявил, что в большинстве стран Европы есть только один государственный язык.

Ранее Шушкевич призвал лишить русский статуса государственного. «Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — заявил он.

Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычия страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.