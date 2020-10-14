В Белоруссии педагогов задержали за «одежду политического цвета»

В белорусском городе Гомеле женщин-педагогов задержали за «одежду политического цвета», сообщает «Наша Нiва».

Создательница велодвижения в Гомеле Светлана Король рассказала, что 2 октября, в День учителя, вместе со своими знакомыми решила возложить цветы к памятнику благотворительнице Ирине Паскевич, которая много сделала для развития образования. «Нас было пятеро. Четверо из нас — педагоги», — говорит Светлана.

Через десять минут после встречи к ним подъехали два микроавтобуса с сотрудниками ОМОН. В рапорте один из них написал: «Возлагали цветы без разрешения горисполкома к памятнику Сускевичу в одежде политического цвета».

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Силовики были в балаклавах. «Нас всех задержали. Меня забрали прямо с моим велосипедом "политического" цвета: последние несколько месяцев я перемещаюсь по городу на красном велосипеде», — сказала Светлана.

В милиции педагогов продержали около десяти часов. Одну из женщин потом госпитализировали с давлением, другую — с подозрением на микроинсульт.

В Белоруссии два месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения нового и честного голосования. Противники власти выходят под бело-красно-белым флагом, который был государственным в Белоруссии в 1991-1995 годах.

В августе жительницу Бреста задержали за бело-красно-белое платье, еще на одну белоруску составили протокол за нарисованный мелом на асфальте бело-красно-белый флаг.