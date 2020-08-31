Белоруску наказали за нарисованный мелом на асфальте бело-красно-белый флаг

На жительницу Белоруссии составили административный протокол за нарисованный мелом на асфальте бело-красно-белый флаг. В качестве наказания она получила предупреждение, передает Tut.by.

Протокол рассматривали в Новополоцком ГОВД 31 августа. Зою Скворцову обвиняли в нарушении правил благоустройства и содержания населенных пунктов, ей грозил штраф.

«Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое правонарушение малозначительное. Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных», — рассказала Скворцова.

По словам жительницы Новополоцка, ее также «попросили» не участвовать в несанкционированных массовых акциях. Кроме того, в ГОВД пояснили, что места для рисования нужно согласовывать с горисполкомом.

28 августа возле завода «Измеритель» Зоя Скворцова вместе с четырехлетним сыном рисовала на асфальте. Мальчик изобразил домик, его мама — бело-красно-белый флаг и лозунги «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным». Охранник завода вызвал милицию, семью забрали в ГОВД, где они провели полтора часа.

Бело-красно-белый флаг был государственным в Белоруссии в 1991-1995 годах. Затем на референдуме большинство проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР. Бело-красно-белый флаг активно используют участники массовых протестов, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



