Лукашенко рассказал о планах оппозиции начать войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну изнутри. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

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«Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война — это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть, для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — сказал он во время представления нового министра внутренних дел.

По его словам, вся история Белоруссии была соткана из подобных событий, и даже пожестче. Лукашенко вспомнил о Великой Отечественной войне, отметив, что тогда «нацмены» стали на сторону «кровавого фашизма», а сегодня «оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость».

«Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил. А дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи», — сказал он.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».