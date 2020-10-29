Лукашенко поручил вооружить народные дружины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сделать неформальной работу народных дружин и проработать вопрос возможности обеспечения их оружием. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

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«Народные дружины должны работать. Они, в конце концов, должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов», — заявил он.

Лукашенко при этом призвал привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих. «Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — сказал президент.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».