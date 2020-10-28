В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел после выборов

В Белоруссии возбуждено более 650 уголовных дел в связи с ситуацией после президентских выборов. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По словам генпрокурора, на данный момент в стране возбуждено 657 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, а также совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка и должностных лиц.

Как сообщил Швед, решается вопрос о переквалификации части этих дел на терроризм. «По сути дела, идет война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы», — добавил он.

Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Ряд крупных предприятий уже столкнулся с проблемами на производстве.

Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах президента в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».