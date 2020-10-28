Протестующих белорусских студентов начали массово отчислять

В белорусских вузах начались массовые отчисления студентов, принимавших участие в акциях протеста. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Утверждается, что такие случаи фиксировались в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ), госуниверситете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), госакадемии искусств (БГАИ), госуниверситете культуры и искусств (БГУКИ) и Брестском государственном техническом университете (БрГТУ).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил протестующим студентам отчислением. «Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу», — сказал он.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.