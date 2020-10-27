Лукашенко пригрозил протестующим студентам отчислением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отчислением студентам, участвующим в протестных акциях. Об этом сообщает БЕЛТА во вторник, 27 октября.

«Студенты. Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу», — сказал глава государства в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Ранее в октябре Лукашенко сменил ректоров трех вузов, студенты которых участвовали в акциях протеста. Как отмечалось, кадровые решения приняты с целью «навести порядок».

В сентябре благотворительный фонд «Беларусь Будущего» обратился к белорусским студентам, выразив готовность оказать им помощь после отчисления из университетов за участие в протестных акциях. Им помогут поступить в высшие учебные заведения Украины. Какой характер будет носить помощь с поступлением, в обращении не уточнялось.

26 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, к ней присоединились студенты и работники крупнейших предприятий. Требования протестующих не меняются на протяжении третьего месяца: отставка действующего президента Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных на митингах и прекращение насилия со стороны силовиков.

Днем ранее на традиционном воскресном марше противников действующей власти бойцы ОМОН применяли светошумовые гранаты против людей и стреляли резиновыми пулями, есть пострадавшие. Силовые задержания в Белоруссии прекратились после жестких разгонов первых протестов из-за несогласия с результатами президентских выборов в августе до конца сентября. В октябре сотрудники милиции снова начали использовать спецсредства. Лукашенко настаивает, что ОМОН действовал и действует в рамках законодательных норм, и отказывается признавать многочисленные издевательства над заключенными.