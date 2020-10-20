Лукашенко сменил трех ректоров после студенческих протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил ректоров трех вузов, студенты которых участвовали в акциях протеста. О кадровых перестановках сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Ректором Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) назначена Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка), Белорусского государственного университета культуры и искусства (БГУКИ) — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры), Брестского государственного технического университета — экс-проректор по учебной работе Александр Баханович.

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Как сказано в сообщении, кадровые решения приняты с целью «навести порядок».

Ранее Лукашенко пообещал разобраться с ректорами вузов. «Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени», — сказал президент вскоре после того, как студенты и преподаватели ряда вузов приняли участие в акциях протеста.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов.