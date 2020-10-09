Лукашенко пообещал разобраться с ректорами после протестов в вузах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недоработке ректоров вузов, пообещав разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

По его словам, власти должны решить кадровую проблему в некоторых белорусских высших учебных заведениях.

«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени», — сказал Лукашенко вскоре после того, как студенты и преподаватели рядя вузов приняли участие в акциях протеста.

В сентябре появилось видео, на котором молодые люди с бело-красно-белыми флагами убегают от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ). Начальник по воспитательной работе с молодежью Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Игорь Пученя пригрозил студентам, что спустит на них ОМОН, если они не вернутся к занятиям.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.