Тихановскую объявили в розыск в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

«Да, подтверждаю», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

7 октября стало известно, что Тихановская попала в список разыскиваемых в России лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД России. В ведомстве отметили, что уголовных дел против нее в России не возбуждали.

Тихановская заявила, что не слышала об этом. «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии [замешана], а тем более в России», — сказала политик. Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график.