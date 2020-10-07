Светлану Тихановскую объявили в розыск в России

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ. Об этом в среду, 7 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД России — все данные на объявленного в розыск человека полностью совпадают с данными Светланы Тихановской. При этом статья УК РФ, по которой объявлена в розыск Тихановская, не уточняется.

«Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно нему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране», — отметил источник.

Разыскная карточка Светланы Тихановской Скриншот: МВД России

Накануне, 6 октября, Тихановская встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и заявила, что оппозиция ожидает финансовую поддержку, помощь независимым СМИ и гражданским организациям для преодоления политического кризиса в стране.

30 сентября сообщалось, что Тихановская начала формировать «теневое правительство». По ее словам, она продолжает объединение всех демократических сил для преодоления политического кризиса в стране и проведения новых президентских выборов.