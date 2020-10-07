Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на информацию о розыске в России в интервью телеканалу «БелСат». Беседа опубликована в Telegram-канале.

«Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России», — ответила Тихановская. Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график, и новости о своем розыске она не слышала.

О том, что Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ, стало известно ранее. Как пояснил источник, Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



