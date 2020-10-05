Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объяснила свое желание встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями белорусской диаспоры в Берлине, говорится в Telegram-канале политика.

Тихановской задали вопрос, с кем бы она хотела встретиться в первую очередь как официальное лицо. Она ответила, что с Путиным, поскольку хочет понять, почему он поддерживает Лукашенко. «На вопрос, с кем Светлана хочет увидеться не как политик, она ответила: "С Сергеем Тихановским" (своим мужем — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

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В ходе встречи с Тихановской обсуждались роль женщин в белорусских протестах и государственной жизни страны в случае смены власти, а также креативные способы выразить свою гражданскую позицию, которые изобретают белорусы. Политик подчеркнула, что главная цель ее зарубежных визитов — запуск переговоров о новых выборах.

29 сентября Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудила возможность проведения новых выборов главы государства в Белоруссии. Она также поблагодарила его за непризнание легитимности Лукашенко. В тот же день стало известно, что Сергею Тихановскому, задержанному еще в мае по обвинению в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии, продлили срок задержания еще на год.

Позже в Париже заявили, что Макрон говорил с Путиным об этой встрече и рассказал, что белорусская оппозиция готова начать диалог с Москвой, однако в Кремле так и не ответили на это предложение.

Протесты в Белоруссии длятся почти два месяца. Координационный совет оппозиции страны, позиционирующий себя гражданской организацией, неоднократно пытался наладить диалог с Россией и предлагал привлечь ее в качестве посредника на переговорах о возможной отставке Лукашенко. Ранее МИД России заявлял, что для диалога необходимо уточнить политический статус Совета и его цели.

31 августа лидер оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявила, что создает политическую партию совместно с представителями штаба экс-банкира Виктора Бабарико. Однако уже 7 сентября ее похитили в центре Минска, а спустя сутки власти страны объявили, что задержали ее при попытке бежать на Украину. Украинская сторона опровергла эти сообщения и назвала произошедшее «принудительной депортацией». Колесникова порвала паспорт и осталась в стране. Сейчас она находится в СИЗО по обвинению в призывах к свержению власти.