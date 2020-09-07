Лидеры белорусской оппозиции попытались связаться с Кремлем

Координационный совет белорусской оппозиции продолжает пытаться связаться с представителями руководства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена президиума объединения Павла Латушко.

По его словам, лидеры оппозиции предпринимают попытки установить контакты с российской стороной, поскольку заинтересованы в диалоге.

«И еще раз декларируем свою заинтересованность в разговоре, беседе с представителями Кремля, потому что мы исходим из того, что необходимо вести диалог с большинством общества, которое безусловно высказывает свою точку зрения, свои подходы. [Это] приведет к тому, что в самое ближайшее время власть в Белоруссии поменяется. Поэтому это отвечает интересам России — установить диалог именно с большинством белорусского общества. Помимо власти, которая завершает свою миссию», — пояснил один из лидеров оппозиции.

Ранее Латушко выехал за пределы Белоруссии для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня. Позднее он заявил, что его вынудили покинуть территорию страны, в противном случае угрожая уголовным преследованием. Тем не менее Латушко планирует вернуться в Белоруссию и не собирается просить о политическом убежище в одной из стран ЕС.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поприветствовал желание белорусских оппозиционеров развивать отношения с Россией. «Мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути наших двусторонних отношений», — сказал он.