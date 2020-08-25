Кремль отреагировал на заявление белорусской оппозиции о контактах с Москвой

В Кремле приветствуют заявления представителей Координационного совета оппозиции Белоруссии о контактах с Москвой. Так на высказывание оппозиционных сил отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути наших двусторонних отношений», — сказал Песков.

20 августа член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, бывший министр культуры республики Павел Латушко заявил о готовности контактировать с Россией. «Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — сказал он.

После президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. После жесткой реакции на митинги со стороны силовиков появилось требование о привлечении последних к ответственности. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот», объявили забастовку. Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы.