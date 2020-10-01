Макрон рассказал Путину о готовности белорусской оппозиции к диалогу с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о готовности белорусской оппозиции к диалогу с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

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По словам французского президента, лидер оппозиции Светлана Тихановская готова начать общение с Москвой. Кремль пока не комментировал эти сообщения.

30 сентября сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии начала формировать «теневое правительство». Представителем по экономическим реформам выбран вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович. Представителем по правам человека стал замглавы белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло. Тихановская заявила, что продолжает объединение всех демократических сил для проведения новых выборов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восьмую неделю. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. В ответ правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Все члены президиума КС в данный момент либо арестованы, либо находятся за границей. Тихановская находится в Литве.

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