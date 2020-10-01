В России рассказали о желании ЕС отдалить ее от Белоруссии

Евросоюз не хочет допустить сближения России и Белоруссии. Об этом говорится в интервью постпреда Москвы при ЕС Владимира Чижова для РИА Новости.

По мнению дипломата, в европейском альянсе не хотят допустить полной дестабилизации в республике, однако при этом опасаются и сближения Москвы и Минска. Чижов считает, что о желании отдалить страны говорит и то, что ЕС считает результаты президентских выборов сфальсифицированными, но при этом не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией. Помимо этого, в объединении не было заявлений о признании бывшего кандидата Светланы Тихановской законно избранным президентом.

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Чижов также критически оценил приближающийся саммит глав государств ЕС, где должна выступить оппозиционер. Эта позиция связана с тем, что, выступая против любого внешнего вмешательства, ЕС на самом деле вмешивается в дела Белоруссии. «Европейские политики ходят вокруг госпожи Тихановской, извините, как коты вокруг сметаны. Если они хотели просто на нее посмотреть — это одно, а если хотят дать ей какие-то политические авансы — это уже иное», — заявил постпред Москвы.

Речь идет о прошедшей встрече Тихановской с французским лидером Эммануэлем Макроном и о будущем визите оппозиционера в Берлин, где она должна поговорить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Саммит Евросоюза, где в том числе планировали обсудить ситуацию в Белоруссии, должен состояться 5-6 октября.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются второй месяц.

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