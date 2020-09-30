Меркель собралась встретиться с Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель собралась встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом она рассказала во время выступления в бундестаге, ее цитирует Reuters.

Встреча должна пройти 5 или 6 октября в Берлине, отметили представители канцлера.

«Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим», — подчеркнула политик. Меркель напомнила, что не признает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером.

29 сентября с Тихановской встретился французский президент Эммануэль Макрон. Он попробовал выговорить ее фамилию, но несколько раз терпел неудачу. Оппозиционер отметила, что Макрон пообещал помочь в переговорах для разрешения политического кризиса в республике. Французский лидер подчеркнул, что европейцы заинтересованы в посредничестве ОБСЕ в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются второй месяц.

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