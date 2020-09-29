Макрон попробовал произнести фамилию Тихановской и потерпел неудачу

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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской пробовал выговорить ее фамилию, но несколько раз терпел неудачу. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Встреча прошла в Литве. Тихановская отметила, что Макрон пообещал помочь в переговорах для разрешения политического кризиса в ее стране. Французский лидер подчеркнул, что европейцы заинтересованы в посредничестве ОБСЕ в Белоруссии. При этом на видео заметно, что он произносил фамилию женщины как «Тиковская».

Ранее Тихановская обращалась к Макрону с призывом выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина. Лидер белорусской оппозиции также называла Макрона «одним из сильнейших лидеров в Европе и мире».

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются второй месяц.

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