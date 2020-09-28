Макрон поддержал санкции против Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал скорейшее введение санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Пятой Республики, необходимо как можно быстрее принять меры в отношении Минска. Он отметил, что также следует возобновить посредничество в урегулировании ситуации в стране. Президент выступил за то, чтобы роль посредника в данном вопросе осуществляла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и подчеркнул, что Франция сделает все возможное для этого.

Ранее сообщалось, что Макрон встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Встреча состоится утром 29 сентября в Литве. Это произойдет после того, как Тихановская попросила главу Франции выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина.