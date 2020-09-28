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Макрон поддержал санкции против Белоруссии

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: INTS KALNINS / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал скорейшее введение санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Пятой Республики, необходимо как можно быстрее принять меры в отношении Минска. Он отметил, что также следует возобновить посредничество в урегулировании ситуации в стране. Президент выступил за то, чтобы роль посредника в данном вопросе осуществляла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и подчеркнул, что Франция сделает все возможное для этого.

Ранее сообщалось, что Макрон встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Встреча состоится утром 29 сентября в Литве. Это произойдет после того, как Тихановская попросила главу Франции выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина.

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