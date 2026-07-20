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07:30, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Медсестра психиатрической больницы вспомнила самые жуткие случаи с пациентами

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Asystole_unshockable рассказала о наиболее пугающих ситуациях, с которыми она сталкивалась на работе. Женщина уже 17 лет трудится медсестрой в психиатрической лечебнице.

«Однажды я шла по тротуару возле здания больницы, и тут в шести метрах от меня приземлился пациент, выпрыгнувший из палаты на пятом этаже. Выяснилось, что ему удалось снять прикрученную болтами сетку с окна, которое должно было быть герметично закрыто», — написала женщина, не уточнив, какой оказалась судьба этого пациента.

В другом случае она помогала спускать из-под потолка больного, использовавшего для сведения счетов с жизнью чехол от ремней безопасности, которыми пациентов обездвиживают в минуты обострений.

А однажды, зайдя в палату, она стала свидетельницей совсем жуткой картины. «Пациентка, засунув голову в вентиляционное отверстие в полу, извивалась и яростно "билась" телом оп пол, пытаясь сломать себе шею. К тому моменту она прожила в больнице более 30 лет», — заключила автор.

Ранее бывшая сотрудница психиатрической больницы рассказала о самом странном пациенте. Он считал себя реинкарнацией Осириса и был убежден, что ему нужно покинуть больницу, чтобы сразиться с Гором и спасти мир.

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