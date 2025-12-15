Бывшая сотрудница психиатрической больницы рассказала о самом странном пациенте

Пользовательница Reddit с ником Nayanea рассказала о самом странном пациенте, с которым она познакомилась в психиатрической лечебнице. По словам женщины, в больнице она работала фармацевтом.

«У меня был пациент, который считал себя реинкарнацией Осириса и был убежден, что ему нужно покинуть больницу, чтобы сразиться с Гором и спасти мир. Это было полнейшее безумие, но звучало так круто и правдоподобно, что мне даже захотелось ему поверить», — написала автор.

Она добавила, что хорошо запомнила еще одного пациента, больного шизофренией. Его состояние многие годы оставалось стабильным, однако затем лечащий врач мужчины вышел на пенсию и не направил своего подопечного к другому специалисту.

«Его состояние ухудшилось, и во время психотического эпизода он расправился со своими родителями, нанеся им полсотни ножевых ранений, потому что так ему велел бог. Это произошло во время дня рождения его сестры, которая тоже там была, но сумела сбежать. Этот парень всегда был веселым, улыбался и говорил о боге. Думаю, он так и не осознал, что натворил», — заключила автор.

