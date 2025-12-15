Реклама

07:30, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Бывшая сотрудница психиатрической больницы рассказала о самом странном пациенте

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: THICHA SATAPITANON / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Nayanea рассказала о самом странном пациенте, с которым она познакомилась в психиатрической лечебнице. По словам женщины, в больнице она работала фармацевтом.

«У меня был пациент, который считал себя реинкарнацией Осириса и был убежден, что ему нужно покинуть больницу, чтобы сразиться с Гором и спасти мир. Это было полнейшее безумие, но звучало так круто и правдоподобно, что мне даже захотелось ему поверить», — написала автор.

Она добавила, что хорошо запомнила еще одного пациента, больного шизофренией. Его состояние многие годы оставалось стабильным, однако затем лечащий врач мужчины вышел на пенсию и не направил своего подопечного к другому специалисту.

«Его состояние ухудшилось, и во время психотического эпизода он расправился со своими родителями, нанеся им полсотни ножевых ранений, потому что так ему велел бог. Это произошло во время дня рождения его сестры, которая тоже там была, но сумела сбежать. Этот парень всегда был веселым, улыбался и говорил о боге. Думаю, он так и не осознал, что натворил», — заключила автор.

Ранее американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана. Житель штата Нью-Мексико по имени Алексис Эрнандес пошел на преступление из-за навязчивых мыслей.

