Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

В США мужчина убил двух людей по приказу таракана
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bernalillo County Sheriff's Office

Житель штата Нью-Мексико, США, по имени Алексис Эрнандес расправился с двумя мужчинами из-за навязчивых мыслей. Об этом пишет People.

Полицейские арестовали Эрнандеса у входной двери дома, куда их вызвали из-за звуков выстрелов. На месте происшествия они обнаружили двух человек без признаков жизни. У одного были огнестрельные ранения, у второго, нанесенные холодным оружием. У Эрнандеса нашли пистолет и саблю, которую носят офицеры американской морской пехоты.

Американец заявил полиции, что совершил преступление, поскольку боялся за свою жизнь. Он обвинил одну из жертв в преследованиях и слежке за ним через камеры, спрятанные в лампах. Эрнандес рассказал, что слышал жуткие голоса из вентиляционных отверстий и якобы получил от таракана приказ расправиться с мужчиной. По его словам, он не мог это проигнорировать.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, женщину, которая расправилась с 72-летним соседом из-за голосов в голове, принудительно направили в психиатрическую больницу. Она объяснила, что ее жертвой был сам дьявол, которого она была обязана одолеть.

