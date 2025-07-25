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21:12, 25 июля 2025Из жизни

«Дочь принцессы Дианы» расправилась с соседом и его котом

В Лондоне женщина, назвавшаяся Иисусом и дочерью принцессы Дианы, убила человека
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Metropolitan Police

В Лондоне, Великобритания, женщину, которая расправилась с 72-летним соседом из-за голосов в голове, принудительно направили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Би-би-си».

35-летняя Хабиба Навид страдала параноидальной шизофренией. В начале августа 2024 года ее психическое состояние ухудшилось. 14 августа она расправилась с адвокатом Кристофером Брауном, который владел домом и жил по соседству, а затем с его котом Сноу. Навид поймали, после того как нашли останки, спрятанные под халатом.

После ареста женщина заявила, что спала в гробу, пока Иисус не воскресил ее. Женщина была уверена, что ее миссия — искоренить зло во всем мире. Она также назвала себя дочерью покойной принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда.

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Навид объяснила полиции, что одолела в лице Брауна настоящего дьявола. Голоса в голове приказали женщине наказать адвоката за то, что он якобы расправился со своей матерью. «Она считала, что злой дух выпрыгнул из покойника и вселился в кота», — рассказал прокурор. По этой причине женщина погубила и животное.

Выяснилось, что Навид жила с пожилым мужчиной несколько лет. За это время она убедила Брауна зарегистрировать унаследованное им имущество на ее имя. Последний год Навид не пила назначенные ей препараты и употребляла наркотики, что усугубило ее состояние.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали жителя провинции Чианграй, который назвался мифическим существом. Он странно себя вел, показывал правоохранителям язык, выкрикивал непонятные фразы и был вооружен ножами.

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