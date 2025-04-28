Мужчина назвался мифическим змеем и попал в тюрьму

The Thaiger: В Таиланде арестовали мужчину, который назвался мифическим змеем

В Таиланде арестовали жителя провинции Чианграй, который назвался мифическим существом. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 26 апреля в округе Мае-Чан. В тюрьму попал мужчина, которого обнаружили на улице жители деревни Му 9. Староста деревни заявил, что он странно себя вел и был вооружен ножами. Мужчина отказался сдаваться прибывшим на место сотрудникам полиции и заявил, что является мифическим змеем.

Он показывал правоохранителям язык и выкрикивал непонятные фразы. В итоге сотрудники полиции сделали вид, что готовят священную воду, чтобы напоить и омыть «божество», а после задержали его. «Мифическим змеем» оказался 43-летний Утхай Тани из соседнего округа. При нем обнаружили сумку с несколькими ножами. После ареста мужчину доставили в больницу для проверки здоровья и психического состояния. Родные Тани уже связались с властями и выразили готовность забрать его домой.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в США женщина назвала себя богом и попыталась выпустить духов на кладбище. Прибывшим на место полицейским американка призналась, что пыталась ради этого устроить пожар.