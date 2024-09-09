Женщина назвала себя богом и попыталась выпустить духов на кладбище при помощи огня

В США женщина заявила полицейским, что она бог, и попыталась призвать духов

Женщина из США заявила, что она бог, после ареста на кладбище. Об этом пишет Ozark Radio News.

27 августа полицейские приехали на вызов с кладбища в городе Окленд, штат Калифорния. Посетители сообщили им, что возле дерева лежит женщина. Когда правоохранители прибыли, они заметили женщину, сидевшую рядом с деревом. Рядом с ней лежали еда, открытая банка пива, банка марихуаны и другие вещи.

Подошедшим полицейским она назвала свое имя — Лиз — и сказала, что не нарушала никаких законов. Когда ей объяснили, что распивать спиртное в общественном месте незаконно, она не согласилась с этим. Затем она сообщила, что попыталась устроить пожар на кладбище, чтобы при помощи огня «призвать духов» и выпустить их на свободу. Полицейские решили арестовать ее. Женщина сказала, что делать этого нельзя, потому что она — бог.

В результате американка начала драться с полицейскими. Ее пришлось повалить на землю и применить электрошокер. Когда ее привезли в полицейский участок, женщина представилась Элизабет Сизчуле. Однако судебные записи показали, что настоящее имя 31-летней нарушительницы общественного порядка — Элизабет Чендлер. Женщине предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, употреблении спиртного в общественном месте, оказании сопротивления полиции и хранении наркотиков.

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