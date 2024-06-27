Женщина стала «божеством» и накормила последователей фекалиями

В Сингапуре женщина 12 лет изображала божество и заработала полмиллиарда рублей

Жительница Сингапура создала культ, стала изображать божество и за 12 лет заработала вымогательством семь миллионов сингапурских долларов (около полумиллиарда рублей). Об этом пишет Channel News Asia.

54-летняя Ву Мэй Хо с 2012 года возглавляла группу из примерно 30 человек, которые были последователями Шри Сакти Нараяни Аммы, духовного лидера из Индии. Женщина устраивала регулярные спиритические сеансы, в ходе которых убеждала своих последователей в том, что она — божество, общающееся с богами и духами. Она также требовала называть ее «господом». Многие члены группы хотели исцелиться или исцелить своих родных, поэтому ревностно следовали учению Ву.

Мошенница говорила, что последователи должны очистить «плохую карму» и увеличить «хорошую карму», чтобы поправить здоровье. Для этого они должны были переводить деньги Амме в Индию. Она вынуждала людей рассказать, сколько у них сбережений, грозя наказанием богов, а затем убеждала передать все ей. Ву утверждала, что переведет все Индию, где средства пойдут на покупку коров и строительство храмов и школ. Она также приказывала членам группы покупать дома и автомобили в качестве «формы поклонения», которые она использовала для себя. Если последователи не подчинялись Ву, она применяла к ним жестокие и унизительные наказания. Она била людей тростью, колола ножницами, вырывала им зубы плоскогубцами, могла накормить человеческими фекалиями или заставить прыгнуть с большой высоты. При этом женщина запрещала пострадавшим обращаться за медицинской помощью.

В 2019 году несколько членов группы все же осмелились обратиться в полицию. В 2020 году полиция начала официальное расследование, которое длилось почти четыре года. В июне 2024 года мошенницу приговорили к десяти годам тюрьмы.

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