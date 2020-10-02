Помпео ушел от вопроса о признании Тихановской президентом Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео ушел от ответа на вопрос о признании бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской легитимной главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время, по словам Помпео, президент Белоруссии Александр Лукашенко «сам себя привел к присяге», что «не имеет никакого смысла». Таким образом, американский дипломат не дал ясного ответа на вопрос от том, кого США признают в качестве главы Белоруссии.

Глава Госдепа также предостерег Россию и другие страны от вмешательства в дела Белоруссии, так как это только ухудшит ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что США отказались присоединиться к санкциям Великобритании и Канады против Лукашенко и его приближенных. По сведениям Reuters, такая позиция Вашингтона связана с надеждой на то, что Европейский Союз (ЕС) выработает единую позицию по поводу санкций. Один из источников издания рассказал, что пакет санкций США, включая за «нарушения прав человека», был практически готов.