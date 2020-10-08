В МВД России объяснили розыск Светланы Тихановской

В МВД России объяснили, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попала в список разыскиваемых лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает РИА Новости.

В ведомстве также отметили, что уголовных дел против нее в России не возбуждали.

7 октября стало известно о розыске Светланы Тихановской. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД России, но официальных комментариев от ведомства не поступало.

В то же время бывший кандидат в президенты Белоруссии заявляла, что не слышала об этом. «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России», — ответила Тихановская журналистам. Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график.