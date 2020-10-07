Латвия оценила объявление Тихановской в розыск в России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс оценил объявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы МИД Латвии, он был ошеломлен, когда узнал о российском запросе с ордером на арест Тихановской. Ринкевичс отметил, что белорусский политик не совершала никакого преступления. Латвийский дипломат также подчеркнул, что подобное вмешательство во внутренние дела Белоруссии еще больше ухудшает возможности политического диалога с Россией.

Ранее Тихановская отреагировала на информацию о розыске в России. По словам политика, она вообще не знала, что замешана в каком-то криминальном деле в Белоруссии, а тем более в России. Тихановская также добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график, и новости о своем розыске она не слышала.

О том, что Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ, стало известно 7 октября. Как пояснил источник, Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией.