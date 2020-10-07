Тихановская попросила Путина не вмешиваться в дела Белоруссии

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская ответила в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk на вопрос, что она сказала бы президенту России Владимиру Путину при встрече. По словам Тихановской, обсуждая дела страны, она бы заявила о независимости Белоруссии и желании перемен.

«Я сказала бы, что мы хотим перемен, что мы являемся независимой страной и хотим ею оставаться. Я бы сказала: не вмешивайтесь», — ответила Тихановская.

По словам лидера белорусской оппозиции, она также предложила бы Путину тратить деньги, «которые идут на поддержку режима и на которые происходят убийства», в своей стране. «Или отдайте нам деньги, когда пройдут новые выборы», — попросила она и подчеркнула, что Белоруссия и Россия так и останутся соседями и друзьями.

Ранее Тихановская заявила, что для налаживания диалога внутри Белоруссии нужны помощники, среди них может быть и Путин. «Мы хотим пригласить его (Путина — прим. «Ленты.ру»), чтобы он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешними белорусскими властями и народом. Мы хотим решить эту проблему, но мы хотим решить ее сами», — сказала Тихановская.

Протесты в Белоруссии длятся почти два месяца. Координационный совет оппозиции страны, позиционирующий себя гражданской организацией, неоднократно пытался наладить диалог с Россией и предлагал привлечь ее в качестве посредника на переговорах о возможной отставке Лукашенко.