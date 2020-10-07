Тихановская захотела пригласить Путина медиатором в переговорах с Лукашенко

Для налаживания диалога внутри Белоруссии нужны помощники, среди них может быть и президент России Владимир Путин. Об этом заявила бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает Tut.by.

«Мы хотим пригласить его (Путина — прим. «Ленты.ру»), чтобы он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешними белорусскими властями и народом. Мы хотим решить эту проблему, но мы хотим решить ее сами», — сказала Тихановская.

Она добавила, что просила канцлера Германии Ангелу Меркель взять на себя роль лидера в переговорном процессе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тихановская захотела пригласить Меркель к урегулированию кризиса из-за ее вовлеченности в происходящее в Белоруссии, рассказала оппозиционный политик.

«Я все еще верю в то, что можно собраться и поговорить друг с другом. Я бы сказала: "Господин Путин, я понимаю, что господин Лукашенко как президент для вас вполне удобен. Но мы — самостоятельная, суверенная страна. Мы с вами дружим, и эта дружба останется. Но нам нужен другой президент, тот, который работает не для себя, а на благо страны и народа. Но это ничего не изменит в наших отношениях с Россией"», — заявила Тихановская, отвечая на вопрос журналиста Die Tageszeitung, что она сказала бы Путину при встрече.

6 октября Тихановская встретилась с Меркель и заявила, что оппозиция ожидает финансовую поддержку, помощь независимым СМИ и гражданским организациям для преодоления политического кризиса в Белоруссии.

В конце сентября сообщалось, что Тихановская начала формировать «теневое правительство». По ее словам, она продолжает объединение всех демократических сил для преодоления политического кризиса в стране и проведения новых президентских выборов.