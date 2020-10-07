Колесникова призвала не покупать товары госпредприятий

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находящаяся под арестом, призвала граждан отказаться от покупки товаров государственных производителей. Соответствующее видеообращение доступно в Telegram-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

«Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются», — объяснила она. Оппозиционерка добавила, что белорусские граждане больше не могут доверять госбанкам.

Она указала, что белорусы могут законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых они уверены. «Мы точно не пропадем», — подчеркнула Колесникова. Таким образом государство станет изгоем для своих граждан, которые будут бойкотировать его, выразила надежду политик.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти 2 месяца после выборов президента Белоруссии, на которых президент страны Александр Лукашенко победил с результатом более 80 процентов голосов. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.