Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и Киргизии

Если бы власти Белоруссии закрыли страну в марте или феврале, то сейчас бы пришлось пожинать плоды, которые пожинает Киргизия, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию: я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну», — заявил он, сравнивая ситуацию в Белоруссии и Киргизии.

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Лукашенко пояснил, что белорусы могли лишиться работы, если бы он принял решение закрыть границу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты. И опять же — это не выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим: жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем», — сказал он и добавил, что подобным путем пошли и остальные страны, отменив карантинные меры.

5 октября в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. Парламент запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. На фоне напряженной политической ситуации Совет безопасности принял решение закрыть границы Киргизии.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом в более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.