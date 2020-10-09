Лукашенко назвал гарантию выживания Белоруссии

Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», — сказал он.

Лукашенко назвал Белоруссию правовым государством и пообещал не допустить разгула преступности.

«Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Белоруссии», — резюмировал президент.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.