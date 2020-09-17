Отчисленным за протесты белорусским студентам помогут поступить в вузы Украины

Благотворительный фонд «Беларусь Будущего» обратился к белорусским студентам. Обращение опубликовано в Telegram-канале оппозиционера Валерия Цепкало.

В обращении говорится, что фонд готов оказать помощь студентам, которых отчислили из университетов за участие в протестных акциях. Им помогут поступить в высшие учебные заведения Украины.

Какой характер будет носить помощь с поступлением, в обращении не уточняется.

Ранее Польша представила «план солидарности», который предусматривает помощь белорусам, пострадавшим от насилия правоохранителей, программу стипендий для студентов и ученых из Белоруссии, а также облегчение их въезда и доступа на польский рынок труда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал лишать участвующих в протестах студентов отсрочек от прохождения военной службы. По его словам, если студенты хотят протестовать, а не учиться, то они должны отправиться в армию, потому что «у нас Отечество в опасности». Белорусский президент отметил, что его попросили об этом в Министерстве обороны страны.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80 процентов голосов. Участники протестов требуют его отставки и проведения новой и честной процедуры голосования.