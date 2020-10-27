Лукашенко заявил о развернутой против Белоруссии террористической войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны развернули террористическую войну по отдельным направлениям. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — заявил он, добавив, что это необходимо пресечь.

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Лукашенко при этом напомнил, что правоохранительные органы должны работать аккуратно, даже несмотря на то, что острый период прошел и «"протестуны" эти болтаются по улицам».

«Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», — считает он.

26 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки после истечения срока ультиматума, который она выдвинула властям. В Минске начались акции протеста, на которые силовики ответили жесткими задержаниями.