Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране. Об этом сообщила ее пресс-служба в Telegram.

Тихановская уточнила, что забастовка начнется в понедельник, 26 октября. «Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители Белоруссии готовы давать слово и отвечать за него. «Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

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Перед маршем оппозиции, утром 25 октября в центр Минска стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости.

При разгоне акции силовики взрывали светошумовые гранаты и стреляли по людям резиновыми пулями. Ранение получили как минимум два человека. По данным правозащитного центра «Весна», задержаны около 150 человек.

25 октября истек срок ультиматума, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии в августе после шестой победы Лукашенко на президентских выборах. При разгонах протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.